УЄФА повторно відхилив протест "Фенербахче" на результат гри з "Шахтарем"

19 серпня Дисциплінарний комітет УЄФА ухвалив повторне рішення про відхилення протесту клубу «Фенербахче» (Стамбул, Туреччина), повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Турецький клуб вимагав від УЄФА анулювати підсумок гри-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Фенербахче» з причини участі Фреда в цьому матчі.

Раніше ФК «Фенербахче» звертався з аналогічним протестом щодо першої гри і також отримав відмову.

Як повідомляв УНІАН, матчі українського і турецького клубів завершилися з рахунком 0:0 (у Туреччині) і 3:0 (в Україні). В обох матчах брав участь бразильський легіонер гірників Фред. Перед початком першого матчу з турецькою командою стало відомо, що допінг-проба Фреда дала позитивний результат на заборонену речовину після гри у складі збірної Бразилії на Кубку Америки в Чилі, що відбувся у червні. Речовина під назвою гідрохлоротіазид є сечогінною і може приховувати присутність інших заборонених ліків в організмі спортсмена. В УЄФА наголошують, що Фред не був офіційно дискваліфікований на момент проведення матчів. Більш того, він офіційно не дискваліфікований й досі. Південноамериканська федерація футболу (КОНМЕБОЛ) планує прийняти рішення з цього питання найближчим часом.