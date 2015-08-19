Збірна України з пляжного футболу вирушила на Суперфінал Євроліги 2015

Головний тренер збірної Євген Варениця та тренер команди Микола Костенко взяли до Пярну 11 футболістів, повідомляє beachsoccer.kiev.ua.

У головному європейському турнірі року візьмуть участь наступні футболісти: воротарі – Володимир Гладченко («Вибір» Дніпропетровськ) і Тарас Коваленко («Хіт» Київ), універсали – Ігор Борсук, Андрій Борсук, Олександр Корнійчук, Олег Зборовський, Дмитро Медвідь, Максим Войток (усі - «Хіт» Київ), Віктор Пантелейчук («Гріффін» Київ), Роман Пачев («Динамо» Москва) та Костянтин Андрєєв («Вибір» Дніпропетровськ).

У четвер, 20 серпня наша команда розпочне турнір у своїй групі «А» матчем з командою Білорусі о 14:00 за київським часом. Наступного дня о 15:15 українці зіграють з Іспанією, а у суботу, 22 серпня відбудеться двобій проти Італії о 14:00.

Згідно регламенту змагань, у "золотому" фіналі зіграють переможці свої груп, а у "бронзовому" матчі зійдуться команди, що посядуть другі місця.

У групі «Б» Суперфіналу зіграють команди Португалії, Росії, Швейцарії та Франції.

Суперфінал Євроліги пляжного футболу відбудеться в Пярну з 20 по 23 серпня.