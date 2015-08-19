Сергія Бубку переобрано віце-президентом ІААФ

Про це стало відомо у перший день Конгресу ІААФ у Пекіні, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Бубка набрав найбільшу кількість голосів серед усіх претендентів — 187. На посадах віце-президентів також працюватимуть Дахлан Аль Хамад з Катару (159), камерунець Хамад Калькаба Мальбум (115) і кубинець Альберто Хуанторена (111).

Також стало відомим ім’я нового президента ІААФ. Ним було обрано британця Себастьяна Кое. Нагадаємо, на посаду претендували два кандидати — Кое і Бубка. Участь у голосуванні взяли 207 федерацій-членів ІААФ. Британець набрав 115 голосів, українець — 92. З 1999 року ІААФ очолював сенегалець Ламін Діак.

«Знаю, що легка атлетика у майбутньому лише зростатиме і з кожним днем ставатиме все сильнішою, - зазначив Сергій Бубка після голосування. - Я щаслива людина, адже й надалі служитиму нашому виду спорту і працюватиму задля його розвитку».

Конгрес ІААФ триватиме протягом двох днів, а з 22 по 30 серпня Пекін прийме чемпіонат світу з легкої атлетики.