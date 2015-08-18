Тренери донецького "Шахтаря" і віденського "Рапіда" одностайно визнали силу українського клубу

Наставники донецького "Шахтаря" і австрійського "Рапіда" (Відень) Мірча Луческу та Зоран Баришич провели передматчеві прес-конференції напередодні гри раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів у Відні, де одностайно визнали силу українського клубу, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Зокрема, наставник гірників мірча Луческу зазначив: "Гра «Рапіда» характеризується повною самовіддачею на полі. Напевно, це і вимога вболівальників – щоб їх команди постійно були в русі, билися за кожну мить, за кожен м'яч і домоглися позитивного результату. Однозначно у нас буде важкий матч, я знаю про це. З повагою ставлюся до «Рапіду» і його футболістів. Але «Шахтар» має виходити з поля в цій грі з перемогою".

Говорячи ж про невдачі своєї команди в останніх двох матчах тренер зауважив: "Проблема в концентрації уваги. Особливо це пов'язано з досвідченими гравцями. У поєдинку з «Ворсклою» був момент, коли ми могли вести з великим рахунком. З «Дніпром» було три стовідсоткових пенальті. Коли Лучкевич штовхав Гладкого в спину. Також епізоди з Феррейрою, Тейшейрою. Багато залежить від судді і від того, як він інтерпретує моменти. У поєдинках з нашими безпосередніми суперниками завжди помилки суддівства будуть не в нашу користь! «Шахтар» і зараз є сильною командою, але доводиться миритися з такими неприємними фактами. Переглядаючи ігри в чемпіонаті, думаю, що хтось не хоче, щоб «Шахтар» продовжував перемагати. Мені дуже важко засуджувати наших футболістів, коли в кінці матчу таке має місце, причому доводиться через подібні речі проходити від гри до гри! Не хотів би тут про це говорити, ми знаходимося в іншій країні, якій це не стосується".

У свою чергу, наставник австрійського клубу Баришич був лаконічний: «Шахтар» – дуже сильна, дуже досвідчена команда, яка довела це в минулі роки. У складі «гірників» є цілий ряд гравців з гарними індивідуальними якостями. Вони в будь-який момент можуть вирішити результат матчу. Тому на нас чекає дуже важка гра. Але ми чекаємо її і викладемося на сто відсотків!"

Також тренер поскаржився на проблеми зі складом у своїй команді: "Хочу відзначити, що, на жаль, крім Томаса Шраммеля і Штефана Шваба, також травмувався Штефан Штангль. Ми дуже сподіваємося, що до завтрашнього дня в плані здоров'я буде готовий Дибон. З нетерпінням чекаємо цього матчу і дуже раді грати перед такою великою кількістю наших уболівальників. Нам дійсно знадобиться ця підтримка".

Як повідомляв УНІАН, перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів "Рапід" - "Шахтар" відбудеться в середу, 19 серпня, у Відні. Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 25 серпня у Львові. За підсумками двох ігор визначиться команда, яка виступатиме в Лізі чемпіонів 2015/16.