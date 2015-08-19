BBC: Відбулися перші матчі кваліфікації до груп Ліги чемпіонів

Про це повідомляє BBC Україна.

За їх підсумками московський ЦСКА на виїзді поступився лісабонському "Спортінгу" 1:2, "Манчестер Юнайтед" вдома обіграв бельгійський "Брюгге" 3:1, казахстанська "Астана" перемогла кіпрський "Апоел" 1:0, з таким самим рахунком білоруський "БАТЕ" виграв у сербського "Партизана", а італійський "Лаціо" здолав німецький "Баєр".

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Наступні ігри між цими суперниками пройдуть 26 серпня.

А у середу, 19 серпня, у боротьбу за путівку до групи Ліги чемпіонів вступить віце-чемпіон України "Шахтар", який на виїзді зіграє з віденським "Рапідом".