BBC: Відбулися перші матчі кваліфікації до груп Ліги чемпіонів
00:37, 19 серпня 2015Спорт
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У вівторок ввечері відбулися перші п'ять матчів кваліфікації до групового раунду Ліги чемпіонів.
Відбулися перші п'ять матчів кваліфікації до групового раунду Ліги чемпіонів / uefa.com
Про це повідомляє BBC Україна.
За їх підсумками московський ЦСКА на виїзді поступився лісабонському "Спортінгу" 1:2, "Манчестер Юнайтед" вдома обіграв бельгійський "Брюгге" 3:1, казахстанська "Астана" перемогла кіпрський "Апоел" 1:0, з таким самим рахунком білоруський "БАТЕ" виграв у сербського "Партизана", а італійський "Лаціо" здолав німецький "Баєр".
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Наступні ігри між цими суперниками пройдуть 26 серпня.
А у середу, 19 серпня, у боротьбу за путівку до групи Ліги чемпіонів вступить віце-чемпіон України "Шахтар", який на виїзді зіграє з віденським "Рапідом".
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