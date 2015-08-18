Рефері бою Усик - Мюллер призначений німець Баррабас

Обов'язки рефері в рингу на поєдинку Олександр Усик – Джонні Мюллер 29 серпня буде виконувати досвідчений Інго Баррабас (Німеччина), повідомляє прес-служба промоутерської компанії братів Кличків К2.

Баррабасу довелося судити поєдинки у півтора десятках країн по всьому світу - Німеччині, Швейцарії, Австрії, Польщі, ПАР, Франції, Росії, Великобританії, Бельгії, Італії, Угорщини, Сербії, Словенії, Македонії, США, Намібії. Він обслуговував в рингу 174 бої і вдвічі більшу кількість поєдинків обслужив в ролі бокового судді. Більше чотирьох десятків протистоянь, на яких він працював рефері, були титульними, включаючи бій за пояс чемпіона світу IBF у напівсередній вазі між його тодішнім володарем словенцем Яном Завецом і претендентом з Аргентини Родольфо Есекилем Мартінесом, який відбувся навесні 2010-го року у Любляні.

Супервайзером поєдинку призначений віце-президент WBO в країнах Європи Іштван Ковач (Угорщина), який свого часу був чемпіоном світу в напівлегкій вазі за версією цієї організації, а в любителях володарем золота Олімпіади 1996 року в Атланті.

Боковими суддями поєдинку стануть досвідчені професіонали - Міккі Венн (Великобританія), Юрій Копцев (Росія) і Жолтан Еньєді (Угорщина).

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня Інтерконтинентальний чемпіон за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик проведе захист титулу в поєдинку з представником Південної Африки Джонні Мюллером. Бій відбудеться в столичному Палаці спорту.