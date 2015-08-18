Вісім гравців футбольної збірної України (U-16) отруїлися перед поїздкою на турнір в Литву

Всього в лікарню потрапило восьмеро гравців, шість з них там перебувають досі, але їх здоров'ю нічого не загрожує, повідомляє Tribuna.com.

«В ніч перед вильотом на турнір, четверо футболістів були госпіталізовані. Поки обмірковували можливість дозаявити нових хлопців, почалися проблеми у інших. Погано почувалася вся команда. Можливо, нам вдасться замість цього зіпсованого збору, взяти участь у Меморіалі Баннікова, який відбудеться на початку вересня в Києві», – зазначив Головко.

За інформацією видання, гравці отруїлися в київському готелі, в якому проживали напередодні від'їзду. Замість України на турнірі виступить збірна Литви U-16.

Зазначимо, що в цьому готелі проживала збірна України U-18, яка повинна була відправитися на турнір до Чехії, проте команда все-таки візьме участь у змаганнях.