Результати 35 туру англійської Прем`єр-ліги

Закінчилися сьогоднішні матчі 35 туру англійської Прем`єр-ліги

Астон Вілла - Бірмінгем 5:1 (Янг 28, 63, Кар`ю 42, 53, Агбонлахор 78 - Форселл 67)

Ньюкасл - Сандерленд 2:0 (Оуен 5, 45 пен.)

Манчестер Сіті - Портсмут 3:1 (Васселл 11, Петров 13, Маруварі 74 - Утака 24)

Нагадаємо, що вчора були зіграні матчі:

Арсенал - Редінг 2:0 (Адебайор 30, Сілва 38)

Блекберн - Манчестер Юнайтед 1:1 (Санта Крус 21 – Тевес 88)

Фулхем - Ліверпуль 0:2 (Пеннант 16, Крауч 69)

Віган - Тоттенхем 1:1 (Хескі 12 - Бербатов 6 )

Вест Хем - Дербі 2:1 (Замора 20, Коул 77 – Мірс 65)

Міддлсбро - Болтон 0:1 (Маккан 61)

Трійка лідерів чемпіонату за три кола до фінішу: МЮ - 81 очко, Челсі - 78 та Арсенал - 74.

Не втрачає надії Ліверпуль - 69 очок, у Евертона 61, Астон Вілли 58, Портсмута 57, Блекберна і МСіті по 52, Вест Хема 47, Тоттенхема і Ньюкасла по 42, Вігана, Міддлсбро і Сандерленда по 36, Болтона і Редінга по 32, Бірмінгема 31, Фулхема 27, Дербі 11 .

Чекаємо 26 квітня, коли відбудеться матч Челсі - МЮ. У Арсенала попереду зустрічі з Дербі (28 квітня), Евертоном (4 травня) і Сандерлендом (11 травня).

У МЮ - з Вест Хемом (3 травня) і Віганом (11 травня).

У Челсі - з Ньюкаслом (5 травня) і Болтоном (11 травня).