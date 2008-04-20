Результати 26 туру чемпіонату України з футболу

18:52, 20 квітня 2008
Спорт
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Усі матчі - з однаковим великим рахунком

Закінчилися сьогоднішні матчі 26 туру чемпіонату України з футболу

Закарпаття - ФК Харків 0:3 (Федецький 4, 83, Батіста 55)

Таврія - Чорноморець 3:0 (Галюза 41, Ідахор 42, Любенович 81)

Нафтовик - Динамо 0:3 (Мілевський 49, 79, Шацьких 54).

Нагадаємо, що напередодні зіграли:

Металіст - Карпати 4:0 (Едмар 12, Джексон 25, Лащенков 57, Слюсар 81 )

Шахтар - Металург З 4:0 (Адріано 35, Жадсон 44, Гладкий 48, Фернандіньйо 85 )

Ворскла - Кривбас 2:1 (Маркоські 12, Цуррі 90 пен. -  Бюлюкбаши 64 пен.)

Зоря - Металург Д 1:1 (Нвоха 56 - Ткаченко 32)

Арсенал - Днепр 2:1 (Селезньов 10, 85 пен - Воробей 9)

Тепер у Динамо 61 очко, у Шахтаря - 59 (гра в запасі), у Металіста (55).

Далі йдуть Дніпро 51, Таврія 40, Чорноморець 36, Арсенал 34, Металург 33, Ворскла 29, Карпати 29, Кривбас 28, Металург 27, ФК Харків 26, Зоря 25 (гра в запасі), Нафтовик 22, Закарпаття 28.

 

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