Результати 26 туру чемпіонату України з футболу

Усі матчі - з однаковим великим рахунком

Закінчилися сьогоднішні матчі 26 туру чемпіонату України з футболу Закарпаття - ФК Харків 0:3 (Федецький 4, 83, Батіста 55) Таврія - Чорноморець 3:0 (Галюза 41, Ідахор 42, Любенович 81) Нафтовик - Динамо 0:3 (Мілевський 49, 79, Шацьких 54). Нагадаємо, що напередодні зіграли: Металіст - Карпати 4:0 (Едмар 12, Джексон 25, Лащенков 57, Слюсар 81 ) Шахтар - Металург З 4:0 (Адріано 35, Жадсон 44, Гладкий 48, Фернандіньйо 85 ) Ворскла - Кривбас 2:1 (Маркоські 12, Цуррі 90 пен. - Бюлюкбаши 64 пен.) Зоря - Металург Д 1:1 (Нвоха 56 - Ткаченко 32) Арсенал - Днепр 2:1 (Селезньов 10, 85 пен - Воробей 9) Тепер у Динамо 61 очко, у Шахтаря - 59 (гра в запасі), у Металіста (55). Далі йдуть Дніпро 51, Таврія 40, Чорноморець 36, Арсенал 34, Металург 33, Ворскла 29, Карпати 29, Кривбас 28, Металург 27, ФК Харків 26, Зоря 25 (гра в запасі), Нафтовик 22, Закарпаття 28.

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