Світоліна вийшла у другий раунд тенісного турніру в Цинциннаті, Стаховський - вибув з боротьби
Українська тенісистка Еліна Світоліна з перемоги стартувала на турнірі серії WTA Premier 5 в Цинциннаті (США).
У матчі першого раунду харків'янка, посіяна під 14-м номером, за 2 години 5 хвилин обіграла американську тенісистку Елісон Ріске, повідомляє Тенісний портал України.
Матч завершився з рахунком 6-2, 4-6, 6-0.
Наступна суперниця Світоліної визначиться в матчі між іншою представницею України - Катериною Бондаренко та Ежені Бушар з Канади.
У свою чергу, киянин Сергій Стаховський не зміг подолати стартовий бар'єр на турнірі ATP Masters в Цинциннаті.
У матчі першого раунду українець програв австралійському тенісистові Бернарду Томічу: 4-6 3-6.
Саме з Томічем тепер належить зіграти у другому колі іншому українському тенісисту Олександру Долгополову.
Об'єднаний чоловічий турнір Асоціації тенісистів-професіоналів і Жіночої тенісної асоціації WESTERN & SOUTHERN OPEN в Цинциннаті проходить з 15 по 23 серпня.