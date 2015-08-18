Кличко-старший і Шевченко підтримають Бубку на виборах президента Міжнародної федерації легкої атлетики

Кличко і Шевченко взяли участь у презентації нового турніра зі стрибків з жердиною, і заявили про підтримку президента Національного олімпійського комітету України на виборах у міжнародну федерацію, повідомляє сайт Офіційного фан-клубу братів Кличко.

Зокрема, Віталій Кличко заявив: «Як віце-президент Національного Олімпійського комітету України я підтримую президента НОК Сергія Бубку на виборах президента Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. Бубка — всесвітньо відомий спортсмен і успішний менеджер. І те, що він увійшов до складу фаворитів на президентство в асоціації, свідчить про авторитет і великий потенціал Сергія. Я сподіваюся, що він переможе в чесній боротьбі. Як і інший українець у поєдинку з британцем через два місяці», — додав Кличко-старший, маючи на увазі свого брата Володимира, який у жовтні захищатиме свої чемпіонські титули в поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі.

Крім легенд українського спорту про підтримку кандидатури Бубки заявив і рекордсмен світу зі стрибків з жердиною француз Рено Лавіллені.

Вибори президента Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) відбудуться 19-20 серпня в Пекіні. На цей пост претендують президент НОК України Сергій Бубка та британець Себастьян Кое. Обидва кандидати на даний момент також є віце-президентами IAAF. Бубка або Кое змінять на посту сенегальця Ламіна Діака, який керує IAAF з 1999 року.