ФІФА проведе розслідування появи компромату на Платіні

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) почала розслідування появи компрометуючої статті на президента Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), кандидата в президенти ФІФА Мішеля Платіні, повідомили ТАСС в прес-служба федерації.

"Генеральний секретар ФІФА Жером Вальке отримав лист із зазначеної теми. У своїй відповіді УЄФА генеральний секретар організації повідомив, що ФІФА почала розслідування справи", - повідомили в прес-службі.

Раніше німецька газета Welt am Sonntag повідомила, що документ, озаглавлений "Платіні - скелет у шафі", був поширений зі штаб-квартири ФІФА у Цюріху. У ньому ставиться під сумнів придатність Платіні для посади президента ФІФА. Досьє було розіслано газет з проханням про публікації, але без вказівки на автора. Генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно написав своєму колезі у ФІФА Жерому Вальке лист з проханням провести розслідування обставин появи та розподілу даного досьє.

Мішель Платіні оголосив про рішення брати участь у виборах президента ФІФА 29 липня. Раніше в європейських ЗМІ повідомлялося, що француз заручився підтримкою чотирьох з шести світових конфедерацій футболу. Платіні може суміщати посади, чого не суперечать статути ФІФА та УЄФА.

Наприкінці травня глава ФІФА Йозеф Блаттер, переобраний на черговий термін, оголосив про відставку на тлі великого корупційного скандалу. Позачергові вибори президента ФІФА відбудуться 26 лютого 2016 року, до цього часу Блаттер буде виконувати обов'язки голови організації. За регламентом організації, кандидати на участь у виборах глави ФІФА повинні подати свої заявки до 26 жовтня.

Раніше про своє бажання балотуватися на пост президента ФІФА заявляли колишній французький футболіст Давид Жинола, відомий у минулому нападник збірної Аргентини Дієго Марадона, принц Йорданії Алі бін Аль-Хусейн, бразилець Зіко і глава Футбольної асоціації Ліберії Муса Билити.

17 серпня колишній віце-президент ФІФА південнокореєць Чон Монджун офіційно представив свою кандидатуру на вибори глави ФІФА.