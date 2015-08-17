Суперник збірної України оприлюднив склад на Євробаскет-2015
Тренер збірної Бельгії визначився з основними гравцями.
Головний тренер збірної Бельгії з баскетболу Едді Кастеелс визначився зі складом команди на чемпіонат Європи, повідомляє belgianlions.com.
У списку команди, що налічує 12 гравців, значаться:
захисники - Сем Ван Россом (Валенсія, Іспанія), Джонатан Табу (Мілан, Італія), Лайонель Боско (Монс), Квентін Серрон ( Оостенде).
форварди Максим ДеЗееув (Німбурк, Чехія), Аксель Эрвель (Більбао, Іспанія), Вен Мукубу, (Шарлеруа), Жан Салуму (Оостенде), Жан-Марк Мвема (Антверп), Метт Лойески (Олімпіакос)
центрові - Кевін Тумба (Леувен), П'єр-Антуан Жійє (Оостенде).
Матч між збірними України і Бельгії в рамках Євробаскету-2015 відбудеться 10 вересня. Це буде заключний поєдинок групового етапу змагань.
Як повідомляв УНІАН, Євробаскет-2015 пройде з 5 по 20 вересня.