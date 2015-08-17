Англійський "Евертон" зацікавлений у придбанні в "Динамо" Ярмоленка

Англійський футбольний клуб "Евертон" з Ліверпуля зробить офіційну пропозицію київському "Динамо" щодо купівлі Андрія Ярмоленко, повідомляє видання Liverpool echo.

Головний тренер ліверпульської команди Роберто Мартінес досі перебуває під великим враженням від гри лідера "Динамо" у матчі Ліги Європи навесні нинішнього року, коли "Динамо" розгромило "Евертон" з рахунком 5:2.

Тренер зазначає хорошу фізичну готовність гравця, яка йому знадобиться в атлетичному футболі англійської Прем'єр-ліги.

Сума, яку готовий викласти "Евертон" за гравця київського "Динамо" і збірної України, менеджементом англійського клубу не розголошується.

Раніше київське "Динамо" відмовило в покупці Ярмоленко іншому англійському клубу "Сток Сіті", який після тривалих і безрезультатних переговорів з українським клубом придбав на позицію атакуючого півзахисника швейцарця Джердана Шакірі.