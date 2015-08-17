Долгополов і Бондаренко вийшли до основної сітки тенісного турніру в Цинциннаті

Обидва представники України успішно подолали кваліфікаційний раунд змагань, повідомляє Тенісний портал України.

У фіналі відбіркового турніру змаганні серії АТР Masters 1000 Долгополов, посіяний під 9 номером, у трьох партіях переграв колумбійського тенісиста Сантьяго Хіральдо(6): 6-3 3-6 6-4.

Цікаво, що в основній сітці киянин отримав місце японця Кей Нісікорі і стартує з другого раунду змагань. У цьому раунді може відбутися українське дербі, так як Долгополов зустрінеться з переможцем пари Сергій Стаховський - Бернанрд Томіч (Австралія).

У свою чергу, Бондаренко пробилася в основну сітку турніру WTA Premier 5. У фіналі кваліфікації киянка впевнено обіграла Яну Чепелову зі Словаччини: 6-3 6-0.

Бондаренко в першому колі основного турніру зустрінеться c Ежені Бушар з Канади, а в другому колі, як і в чоловічому турнірі, може відбутися українське дербі. Переможець пари Бушар - Бондаренко зустрінеться з переможцем пари Еліна Світоліна - Елісон Ріске (США).

Об'єднаний турнір чоловічої Асоціації тенісистів-професіоналів і Жіночої тенісної асоціації WESTERN & SOUTHERN OPEN в Цинциннаті проходить до 23 серпня.