Луганська "Зоря" вийшла на друге місце в турнірній таблиці чемпіонату України

В Одесі завершився центральний матч дня чемпіонату України з футболу, в якому "Чорноморець" приймав луганську "Зорю" і програв з рахунком 0:2.

Доля матчу була вирішена у другому таймі.

Луганчани, які вважалися фаворитами цього матчу, втілили свою перевагу в голи на початку другого тайму. На 47-й хвилині одесити втратили м'яч на своїй половині поля, Желько Любеновіч з правого флангу навісив точно на голову Івану Петряку і той пробив у правий від себе кут. Воротар "Чорноморця" Дмитро Безрук в стрибку трохи зачепив м'яч, але не зумів відбити.

А за 9 хвилин, на 56-й, після розрізної передачі від Петряка Олександр Караваєв вийшов один на один з Безруком, але з ударом голкіпер впорався. М'яч покотився у воротарський майданчик і наздогнавши м'яч Караваєв розстріляв ворота - 0:2.

В інших матчах дня "Сталь" програла "Волині" - 1:2, а "Металіст" зіграв внічию з "Говерлою" - 2:2.

Таким чином, "Зоря" наздогнала за набраними очками донецький "Шахтар" - по 10 балів, але випереджає суперника за додатковими показниками, займаючи 2-е місце. Лідером є київське "Динамо" - 15 балів. У "Карпат" - 9 очок, "Дніпра" та "Волині" - по 8.