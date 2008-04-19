Результати 35 туру англійської Прем`єр-ліги

У Англії в рамках 35 туру Прем`єр-ліги було зіграно 6 матчів. Примітною представляється нічия в Блекберні, де лідерові чемпіонату МЮ лише на останніх хвилинах вдалося уникнути поразки від "бродяг". У Челсі, схоже, з`явилася надія :).

Англія. Прем`єр-ліга 35 тур Арсенал - Редінг 2:0 (Адебайор 30, Силва 38)

Блекберн - Манчестер Юнайтед 1:1 (Санта Крус 21 – Тевес 88)

Фулхем - Ліверпуль 0:2 (Пеннант 16, Крауч 69)

Віган - Тоттенхем 1:1 (Хескі 12 - Бербатов 6 )

Вест Хем - Дербі 2:1 (Замора 20, Коул 77 – Мірс 65)

Мідлсбро - Болтон 0:1 (Маккан 61)

Трійка лідерів чемпіонату за три кола до фінішу: МЮ - 81 очко, Челсі - 78 і Арсенал - 74.