Чемпіонат України, 5-й тур, "Чорноморець" - "Зоря": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Одесі проходить заключний матч 5-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Чорноморець" на своєму полі приймає луганську "Зорю".

У цьому матчі зустрічаються аутсайдер турнірної таблиці "Чорноморець" (14-е місце) і йдуча в 5-ці найсильніших команд луганська "Зоря".

"Чорноморець" у попередніх чотирьох матчах лише одного разу зумів звести поєдинок внічию, програвши тричі. Більше того, до сьогоднішнього дня команда залишилася одноосібним аутсайдером. Якщо після 4-х турів відразу у трьох команд було в таблиці по 1 балу, то напередодні свою перемогу здобув "Олімпік" (4 очки), а запорізький "Металург" зіграв внічию (2).

Таким чином, сьогодні одеситам вкрай необхідні очки.

У свою чергу, "Зоря" впевнено стартувала в новому сезоні, набравши 7 очок в 4 матчах (2 перемоги, нічия і поразка), крім того, двічі впевнено обігравши в Лізі Європи бельгійський "Шарлеруа".

На котируваннях букмекерських контор в цьому матчі явним фаворитом вважається "Зоря", на перемогу якої ставки приймаються з коефіцієнтом 1,85 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з розрахунку 3,25 до 1, а на перемогу "Чорноморця" - 4,15 до 1.

Матч "Чорноморець" - "Зоря" розпочнеться о 19.30. ТВ-трансляцію гри проведе канал "2+2".