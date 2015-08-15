"Динамо" обіграло "Карпати" у матчі чемпіонату України

На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч 5-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Динамо" приймало львівські "Карпати" і виграло з рахунком 3:0.

Доля матчу була вирішена ще в середині першого тайму.

Кияни мали помітну перевагу протягом всього матчу, але в першому таймі лише одного разу вразили ворота суперника. На 22-й хвилині рахунок відкрив Мігель Велозу. Португалець виконав блискучий удар зі штрафного, і м'яч влетів у дев'ятку воріт суперника.

У другому таймі кияни збільшили активність біля воріт суперника і на 53-й хвилині забили другий гол. Андрій Ярмоленко перехопив м'яч у центрльной зоні, увійшов у штрафну, обіграв захисника і пробив точно в дальній кут без шансів для воротаря львів'ян Романа Мисака.

Нарешті, на 72-й хвилині Жуніор Мораєс довів перевагу киян до великої. Ярмоленко накинув м'яч на лінію воротарського майданчика, і там Мораес в падінні головою переправив м'яч у сітку - 3:0.

Раніше сьогодні запорізький "Металург" зіграв внічию з полтавською "Ворсклою" - 1:1, а донецький "Олімпік" обіграв "Олександрію" - 1:0.

Таким чином, "Динамо" здобуло 5-ту перемогу поспіль у 5-му матчі - 15 очок. Кияни збільшили відрив від йдучого на 2-му місці донецького "Шахтаря" - 10. На 3-му місці, як і раніше, "Карпати" - 9, на 4-му - "Дніпро" - 8.

5-й тур чемпіонату України завершиться в неділю, 16 серпня, матчами "Сталь" - "Волинь", "Металіст" - "Говерла" та "Чорноморець" - "Зоря".