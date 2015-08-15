Чемпіонат України, 5-й тур, "Динамо" - "Карпати"

Сьогодні в Києві проходить матч 5-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Динамо" приймає на своєму полі львівські "Карпати".

У цій грі зійшлися команди, які на даний момент посідають 1-е і 3-е місця в турнірній таблиці.

Якщо чотири перемоги поспіль на старті першості динамівців є цілком закономірними (12 очок), то успіх "Карпат" - 3 перемоги при 1 поразці - є досить несподіванним. Щоправда, команда Ігоря Йовичевича ще не зустрічалася в нинішньому сезоні з вітчизняними грандами. Гра з "Динамо" стане першим серйозним іспитом для львів'ян.

Статистика минулих років в очних іграх команд в Києві показує повну перевагу "Динамо" - 15 перемог, 5 нічиїх та 1 поразку. Різниця забитих і пропущених голів – 42:10.

Щоправда в матчі минулого сезону на полі "Динамо" була зафіксована нічия - 0:0.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом гри вважається "Динамо", на перемогу якого можна поставити з коефіцієнтом 1,20 до 1. У той же час, ставки на нічию приймаються з розрахунку 5,62 до 1, а на перемогу "Карпат" - 12,54 до 1.

Матч "Динамо" - "Карпати" розпочнеться о 19.30. ТВ-трансляцію гри проведе канал "2+2".