Чемпіонат України, 5-й тур, "Металург" - "Ворскла": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Запоріжжі проходить матч 5-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Металург" приймає на своєму полі полтавську "Ворсклу".

У цьому матчі зустрічаються аутсайдер нинішнього сезону "Металург" (14-е місце в таблиці) і середняк "Ворскла" (9-е).

Суперники мають приблизно однаковий середній рейтинг в історії виступів у чемпіонаті України, але про це ніяк не свідчить статистика особистих відносин, де «Ворскла», особливо після останнього повернення запорожців в еліту, є явним лідером в парі.

Зокрема, три попередні сезони принесли нинішнім гостям стовідсотковий результат (6 перемог у 6 матчах) з різницею забитих і пропущених м'ячів 20:1.

При цьому, обидві сторони невдало розпочали нинішній турнір. Для полтавців проблеми є відносними, адже на внутрішній арені команда Василя Сачка ще не програвала, зігравши при цьому вже з «Дніпром» і «Шахтарем» (4 нічиї в 4 іграх - 4 очки). У той же час «Металург» може пишатися хіба що вистражданим не зовсім по грі єдиним турнірним балом тиждень тому в Ужгороді (1 нічия, 3 поразки - 1 очко).

На котирування[ букмекерських контор у нинішньому матчі "Ворскла" є явним фаворитом. На перемогу гостей ставки приймаються з коефіцієнтом 1,34 до 1, на нічию - 4,38 до 1, а на перемогу "Металурга" - 8,54 до 1.

Матч "Металург" - Ворскла" розпочнеться о 17.00. ТВ-трансляцію гри проведе канал "2+2".