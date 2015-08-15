Маркевич про матч "Шахтар" - "Дніпро": "Кістяк команди проявив себе з найкращого боку"

Наставник дніпропетровського "Дніпра" Мирон Маркевич після матчу з донецьким "Шахтарем" відзначив грамотну гру своєї команди в протистоянні з одним з лідерів, повідомляє прес-слжба "Дніпра".

Зокрема, Маркевич зазначив: "Кістяк проявив себе з найкращого боку. Зіграли грамотно в обороні. Ми добре розібрали гру «Шахтаря» — гравців я добре знаю, і найголовніше було не дати їм розбігтися і ловити їх на контратаках. В принципі, нам це вдалося".

Говорячи про проблему нейтралізації Тейшейри, тренер зазначив: "Алекса ми розміняли з Федорчуком. Він зараз основна фігура в «Шахтарі», тому ми пішли на такий крок. Зазвичай ми так не граємо, але сьогодні я попросив Федорчука просто зіграти персонально. Всі розуміли: якщо хочемо боротися за високі місця, не повинні сьогодні програвати. «Динамо» програли, у «Ворскли» та в Ужгороді не виграли — багато очок втратили. Сьогодні я вдячний футболістам, що до них достукався".

Розмірковуючи про ігрову арітмію у виконанні "Дніпра", тренер зазначив: "Ми це готували на тренуваннях. Чітко розуміли, що «Шахтарю» не можна давати грати вільно. Свідомо обрали таку тактику, і вона принесла успіх. В принципі, було все зроблено правильно. Взагалі, другий тайм ми граємо краще. Так було у всіх матчах. Є, над чим працювати".

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Дніпро" обіграв "Шахтар" у центральному матчі туру Прем'єр-ліги з рахунком 2:0.