Блохін заробив очко в матчі проти Динамо

У суботу в рамках 6-го туру чемпіонату Росії зустрічалися ФК Москва і Динамо. Гра в першому таймі проходила за певної переваги біло-блакитних, які втратили декілька шансів для узяття воріт. Проте, незадовго до перерви їм вдалося відкрити рахунок - точним ударом з дальньої дистанції відзначився Олександр Кержаков, який забив свій перший гол в нинішній першості.

Відразу після перерви "городянам" вдалося відігратися. Після навісу зі штрафного воротар Антон Шунін не зумів зафіксувати м`яч, і Александр Єпуряну, який опинився першим біля м`яча, забив гол. Москва спробувала розвинути успіх, випустивши на поле двох свіжих гравців атаки, але рахунок до кінця зустрічі не змінився.

Чемпіонат Росії. Прем`єр-ліга. 6-й тур Москва - Динамо 1:1

Голи: Єпуряну 50 - Кержаков 43

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