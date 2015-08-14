Бразилія почала розслідувати випадки корупції навколо ЧС-2014
21:22, 14 серпня 2015Спорт
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Влада Бразилії почала розслідування у зв'язку з можливими випадками корупції і зловживань при будівництві стадіону для Чемпіонату світу (ЧС) з футболу в 2014 році.
REUTERS
Слідство вважає, що будівельна компанія Odebrecht завищувала ціни при будівництві стадіону Arena Pernambuco, розташованого в Ресифі, передає Бі-бі-сі. Контракти перевищили ринкову вартість робіт на $12 млн.
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В рамках розслідування поліція Бразилії провела рейди в Ресифі та інших бразильських містах.
Президент компанії Марсело Одебрехт був арештований ще в минулому місяці у справі про державну нафтовоу компанію Petrobras. Йому пред'явлено звинувачення в корупції та відмиванні грошей.
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