Бразилія почала розслідувати випадки корупції навколо ЧС-2014

Слідство вважає, що будівельна компанія Odebrecht завищувала ціни при будівництві стадіону Arena Pernambuco, розташованого в Ресифі, передає Бі-бі-сі. Контракти перевищили ринкову вартість робіт на $12 млн.

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В рамках розслідування поліція Бразилії провела рейди в Ресифі та інших бразильських містах.

Президент компанії Марсело Одебрехт був арештований ще в минулому місяці у справі про державну нафтовоу компанію Petrobras. Йому пред'явлено звинувачення в корупції та відмиванні грошей.