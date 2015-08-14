"Дніпро" виграв у "Шахтаря" в центральному матчі туру чемпіонату України
Гра в Одесі завершилася з рахунком 0:2.
В Одесі завершився центральний матч 5-го туру чемпіонату України з футболу, в якому донецький "Шахтар" на правах номінальних господарів приймав дніпропетровський "Дніпро" і програв з рахунком 0:2.
Доля матчу була вирішена в кінцівці другого тайму.
Протягом всього матчу гірники намагалися діяти першим темпом і мали невелику перевагу. З часом перевага гірників тільки збільшувалася.
Переломним у цьому матчі став епізод на 84-й хвилині, коли в контратаці "Дніпра" після передачі Романа Безуса з глибини поля Матеус увірвався в штрафну, обіграв Івана Ордеця і пробив у дальній кут воріт - 1:0.
Донечани намагалися відігратися, але все, чого вони добилися - видалення за недисципліновану поведінку Шевчука.
А в доданий арбітром час гри, на 94-й хвилині, другий гол "Дніпра" забив Євген Селезньов.
УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.
Таким чином, на рахунку "Дніпра" тепер 8 очок, а у "Шахтаря" залишилося 10 балів. "Гірники" зазнали першої поразки в новому сезоні.
5-й тур чемпіонату України триватиме матчами у суботу-неділю.