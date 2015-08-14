"Дніпро" виграв у "Шахтаря" в центральному матчі туру чемпіонату України

В Одесі завершився центральний матч 5-го туру чемпіонату України з футболу, в якому донецький "Шахтар" на правах номінальних господарів приймав дніпропетровський "Дніпро" і програв з рахунком 0:2.

Доля матчу була вирішена в кінцівці другого тайму.

Протягом всього матчу гірники намагалися діяти першим темпом і мали невелику перевагу. З часом перевага гірників тільки збільшувалася.

Переломним у цьому матчі став епізод на 84-й хвилині, коли в контратаці "Дніпра" після передачі Романа Безуса з глибини поля Матеус увірвався в штрафну, обіграв Івана Ордеця і пробив у дальній кут воріт - 1:0.

Донечани намагалися відігратися, але все, чого вони добилися - видалення за недисципліновану поведінку Шевчука.

А в доданий арбітром час гри, на 94-й хвилині, другий гол "Дніпра" забив Євген Селезньов.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, на рахунку "Дніпра" тепер 8 очок, а у "Шахтаря" залишилося 10 балів. "Гірники" зазнали першої поразки в новому сезоні.

5-й тур чемпіонату України триватиме матчами у суботу-неділю.