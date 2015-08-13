Цуренко вийшла у чвертьфінал престижного тенісного турніру в Торонто

У матчі третього раунду киянка за 1 годину 47 хвилин обіграла німецьку тенісистку Каріну Віттхефт: 6-3 6-4, повідомляє Тенісний портал України.

На рахунку українки 2 ейси і 4 подвійні помилки.

Це - другий у кар'єрі чвертьфінал Цуренко на турнірі WTA категорії Premier 5 і вище.

У березні нинішнього року Цуренко дійшла до чвертьфіналу турніру WTA premier Mandatory в Індіан-Уеллс.

За вихід у півфінал українка посперечається з переможницею зустрічі Сара Еррані (Італія) - Вікторія Азаренко (Білорусь).

Окрім того, в будь-якому випадку, в понеділок Цуренко оновить свій особистий рекорд у рейтингу WTA.