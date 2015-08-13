Цуренко вийшла у чвертьфінал престижного тенісного турніру в Торонто
23:02, 13 серпня 2015Спорт
235
Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до чвертьфіналу престижного турніру WTA Premier 5 з призовим фондом $2,678 млн. Rogers Cup у Торонто (Канада).
Леся Цуренко вдруге в кар'єрі вийшла у чвертьфінал настільки престижного турніру / xsport.ua
У матчі третього раунду киянка за 1 годину 47 хвилин обіграла німецьку тенісистку Каріну Віттхефт: 6-3 6-4, повідомляє Тенісний портал України.
На рахунку українки 2 ейси і 4 подвійні помилки.
Це - другий у кар'єрі чвертьфінал Цуренко на турнірі WTA категорії Premier 5 і вище.
У березні нинішнього року Цуренко дійшла до чвертьфіналу турніру WTA premier Mandatory в Індіан-Уеллс.
За вихід у півфінал українка посперечається з переможницею зустрічі Сара Еррані (Італія) - Вікторія Азаренко (Білорусь).
Окрім того, в будь-якому випадку, в понеділок Цуренко оновить свій особистий рекорд у рейтингу WTA.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter