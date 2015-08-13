П`ятиборець Тимощенко отримав нагороду кращого спортсмена липня

Тимощенко удостоївся високого звання НОК за історичну перемогу на світовій першості з сучасного п'ятиборства в німецькому Берліні, завдяки якій він став першим в історії незалежної України чемпіоном світу серед чоловіків та здобув путівку на Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро, повідомляє прес-служба НОК.

«Ця блискуча історична перемога Павла стала закономірним результатом кропіткої роботи та великої самовідданості улюбленій справі. Чудові досягнення цього талановитого спортсмена на міжнародній арені - яскраве підтвердження його високого професіоналізму та справжньої майстерності», - відзначив під час нагородження президент НОК України Сергій Бубка.

Президент НОК також підкреслив вагомий внесок в успіх спортсмена його наставника та батька Юрія Тимощенка. «Саме завдяки таланту та професіоналізму Юрія Тихоновича, який свого часу займався сучасним п'ятиборством та привів сина у спорт, ми маємо такого досвідченого спортсмена як Павло. Результатом вашої плідної та ефективної роботи служать стабільні виступи та вагомі досягнення нашого сьогоднішнього героя», - сказав Сергій Бубка.

Президент НОК також висловив вдячність за активну діяльність національній Федерації сучасного п'ятиборства на чолі з її президентом Геннадієм Васильєвим.

На минулому тижні під час тренувального збору на олімпійській базі в Конча-Заспі Павло Тимощенко отримав травму ноги, після чого переніс операцію. «Ми всі дуже переживаємо за нього, але Павло – справжній боєць. Тому я впевнений, він успішно відновиться і продовжить успішні виступи. Сподіваюсь, наша моральна й фінансова допомога та підтримка сприятимуть якнайшвидшому його відновленню й подальшій успішній підготовці до Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро », - додав президент НОК України.

Зі свого боку, герої спортивного липня відзначили, що одразу після відновлення спортсмен продовжить плідну підготовку до головного старту чотириріччя й зауважили, що успішний виступ на Олімпіаді-2016 наразі залишається їх головним завданням.

Тимощенко вперше отримав визнання найкращого спортсмена місяця в Україні.