Мінмолодьспорту збільшило повноваження чотирьох спортивних федерацій в рамках реформування галузі

Свої підписи під документами поставили Міністр молоді та спорту Ігор Жданов, керівництво Федерацій баскетболу, легкої атлетики, стрибків у воду та важкої атлетики, які зголосилися взяти участь в цьому пілотному проекті, повідомляє прес-служба Міністерства.

В рамках експерименту федерації самостійно забезпечуватимуть організацію та проведення спортивних змагань і тренувальних зборів, участь збірних України в міжнародних змаганнях, тощо. Це європейський підхід, який дозволить зменшити бюрократичні процедури, більш активно залучити спортивну громадськість до розвитку видів спорту.

«Як профільне Міністерство спорту, яке існує практично у кожній країні Європейського Союзу, ми створюватимемо закони та умови, а розвивати свої види спорту будуть федерації. Водночас федерації нестимуть більшу відповідальність за кількість медалей, за результати на міжнародній арені, за підготовку спортсменівта за розвиток видів спорту в Україні. Це гарний та прогресивний приклад громадсько-державного партнерства, творення спільними зусиллями реальних та давно назрілих реформ у спорті»,- зазначив Ігор Жданов.

З необхідністю розвивати громадсько-державне партнерство, як європейську модель взаємовідносин між державою і спортом, погодилися й учасники експерименту.

«Сьогодні ми побачили, що шлях реформ і європейської інтеграції, який обрав український народ, втілюється у життя. Завдячуючи підтримці Міністра Ігоря Жданова, ми сьогодні отримали більше повноважень, хоча і більше відповідальності», - заявив під час брифінгу генеральний секретар Федерації легкої атлетики України Михайло Медведь. Він також зазначив, що в такому напрямку, через партнерство із державою, має розвиватися весь спорт та легка атлетика, зокрема.

Про нову сходинку у розвиткові баскетболу, яка дозволить зробити його більш масовим, позитивним, консолідуючим явищем для країни говорив під час брифінгу перший віце-президент ФБУ Михайло Згуровський. «Хочу подякувати Міністерству за важливий крок назустріч спортивній громаді. Якщо творчим людям буде надана свобода, вони можуть досягти значно більшого. З іншого боку на кожну з федерацій накладається велика відповідальність. Не дискредитувати дану ідею, а показати її продуктивність та перспективність. Ми повинні зробити все, щоб експеримент був успішним», - наголосив Згуровський.

Для успіху великого спорту, за словами першого віце-президента Федерації важкої атлетики України Івана Чернонога, важливим є розвиток інфраструктури. Більша автономність спортивних федерацій дасть змогу розвиватися і в цьому напрямку.

Нагадаємо, що експеримент буде проводитися в період з 1 вересня 2015-го по 31 грудня 2016-го року. У листопаді відбудеться робоча зустріч із відповідальними за експеримент представниками федерацій щодо можливих змін у порядку проведення експерименту на наступний рік.

5 серпня Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк підписав постанову Уряду «Про проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів».