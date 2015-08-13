Збірна України з баскетболу проведе дві товариських гри з діючими чемпіонами Європи

На ці спаринги наша команда їде в складі з 12 гравців, повідомляє прес-служба ФБУ.

У складі команди проти французів зіграють: Максим Пустозвонов, Олександр Мішула, Ігор Зайцев, Максим Корнієнко, Олександр Липовий, Денис Лукашов, Артем Пустовий, Кирило Фесенко, Джером Рендл, Станіслав Тимофеєнко, Олександр Сізов, Дмитро Глєбов.

Збірна України зіграє спаринги 14 серпня (о 21:30) та 16 серпня (о 20:30).

На ЄвроБаскеті-2013, який французи виграли, українці поступилися в очній зустрічі групового раунду з рахунком 71:77.

Після спарингів у Франції українська національна команда продовжить підготовку в Києві, 21-23 серпня виступить на Міжнародному турнірі в Словенії, де її суперниками будуть збірні Італії, Словенії і Фінляндії, а 28 й 30 серпня проведе з командою Фінляндії ще два поєдинки у них вдома.

Перші два товариські матчі у рамках підготовки да Євробаскету-2015 команда Євгена Мурзіна провела проти збірних Македонії (51:81) та Ізраїлю (88:83).

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет-2015 відбудеться з 5 по 20 вересня.