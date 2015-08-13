Український тенісист Стаховський з боєм програв Надалю (відео)

Сергій Стаховський не зумів зробити сенсацію в Канаді, поступившись у рамках другого раунду іспанцеві Рафаелю Надалю, який отримав сьомий номер при посіві змагань.

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Поєдинок тривав 1 годину 25 хвилин. За цей час українець зумів двічі взяти подачу суперника, а також зробити шість ейсів при двох подвійних помилках. Перший сет Стаховський провів на високому рівні, але в підсумку поступився з рахунком 6:7 (4). У другій партії Надаль оформив перемогу - 3:6.

За вихід у чвертьфінал Надаль, який є дев'ятою ракеткою світу, посперечається з росіянином Михайлом Южним. Варто відзначити, що Надаль двічі в кар'єрі програвав українському тенісисту Олександру Долгополову. При цьому рахунок особистих зустрічей зі Стаховським - 2:0 на користь іспанця.

Нагадаємо, що 10 серпня українська тенісистка Еліна Світоліна побила рекорд України, ставши 15-ю ракеткою світу у оновленому рейтингу WTA. Стаховський у списку АТР втратив одну позицію і є 60-м номером рейтингу.