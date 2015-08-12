Понад 200 велогонщиків проїдуть по найшвидшій в Україні трасі на велогонці VR120 Race

Спортсмени проїдуть дистанцію у 120 км та розвиватимуть швидкість до 60 км/год, повідомляє прес-служба Федерації велоспорту України.

Велогонка, що пройде вперше, збере понад 200 учасників, чоловіків та жінок різного віку, та вже претендує стати міжнародною у наступному році.

«Ми вже подали заявку у Міжнародний союз велосипедистів на реєстрацію гонки на наступний рік як міжнародної», – заявив на прес-конференції голова Вишгородської районної державної адміністрації Київської області Олександр Горган.

Також він додав: «Державна влада системно сприяє розвитку велоруху в Україні, в тому числі спортивного. Протягом усього літа кожної неділі Вишгородська райдержадміністрація організовувала велотренування в супроводі ДАІ та автомобіля технічної підтримки, а Перший столичний хлібзавод безкоштовно годував спортсменів на піт-стопі. Для району наявність великої кількості спортсменів, які тренуються на шосейних велосипедах, — це найкращий показник високої якості доріг, чистого довкілля та зручності для мешканців жителів столиці. Системно втілюючи програми розвитку велоспорту та велотуризму, Вишгородський район став беззаперечним лідером і прикладом для інших в частині розвитку велоруху. На моє тверде переконання, Верховна Рада повинна звільнити від імпортного мита ввіз велосипедів, як це робиться стосовно електромобілів».

Організатори впевнені, що проведення подібних змагань для аматорів сприятиме популярності цього виду транспорту серед українців, розвитку велоінфраструктури, а також поваги до велосипедистів з боку інших учасників дорожнього руху. Наприклад, у багатьох європейських містах, де велосипед як засіб для пересування є надзвичайно популярним, подібні змагання проводять чи не щотижня.

«Саме з таких аматорських перегонів і починається спорт вищих досягнень. Коли любительський спорт переростає у професійний, це є ознакою того, що його розвивають люди, які дійсно серцем вболівають за свою справу. Велогонка VR120 Race, яка цього року пройде вперше, а на наступний рік уже зареєстрована як міжнародна, дозволить не лише залучити до участі міжнародних велогонщиків, підготувати траси, відремонтувати дороги, а й стане ще одним вагомим кроком у розвитку та популяризації велоспорту країни. Адже саме завдяки таким «домашнім» стартам наші українські спортсмени очолюють списки у міжнародних турах. Як, наприклад, команда Kolss-BDC, яка сьогодні посідає першу сходинку у Європейському турі. У тому числі, завдяки перемогам у міжнародних велогонках, що проходять в Україні», — відзначив президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко.

Як відомо, в Україні бракує не лише велодоріжок у містах, але й безпечних умов на дорогах для велоспортсменів-любителів, які тренуються на трасах. Тому протягом літа аматори та професіонали шосейного велоспорту щонеділі масово (близько 100 велоспортсменів) приїжджали на тренування в супроводі ДАІ у Вишгородському районі. Про намір взяти участь у змаганнях VR120 Race оголосив посол США Джеффрі Пайєтт, який і сам декілька разів цього літа тренувався на дистанції Димер–Сухолуччя.

«Організація такої гонки в Києві це великий крок вперед не тільки для аматорського велоспорту, а й для всього українського велоспорту в цілому. Не буду загадувати, але хочеться вірити, що в майбутньому ця гонка стане міжнародною, може бути навіть увійде у Світовий Тур, хто знає», — відмітив Олександр Поливода, гонщик збірної України по велоспорту на шосе.

Як зазначив найтитулованіший велогонщик-аматор на шосе Віктор Петрович: «Любительський велоспорт в Україні насправді знаходиться на досить високому рівні. Дуже багато людей, які хочуть займатися велоспортом, приємно останнім часом бачити все більше людей саме на шосейних велосипедах. Але так виходить, що любителів багато, а от гонок, де можна було б реально змагатися — ні. На щастя, зараз їх стає більше, в тому числі і завдяки новому президенту Федерації велоспорту Олександру Башенко. Що стосується гонки VR120, то вона відмінно підходить і любителям і початківцям. Траса досить проста по рельєфу, покриття ідеальне, чи не найкраще в Україні. Будемо сподіватися, що і організація буде також відмінна».

Траса змагання VR120 Race пролягає за таким маршрутом: смт. Димер – розворот біля воріт колишньої президентської резиденції «Територія акація» (за с. Сухолуччя) — повернення у зворотньому напрямку. Такий маршрут утворює коло довжиною 60 км. Жінки і юніори їдуть одне коло, решта учасників — два кола, а це 120 км.