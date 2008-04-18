Українські спортсменки здобули золото і срібло на ЧЄ з важкої атлетики

Неодноразовий призер чемпіонатів світу, чемпіонка Європи 2006 і 2007 років українка Ольга Коробка захистила свій титул на Чемпіонаті Європи-2008 з важкої атлетики, який проходить в Італії. Ольга набагато випередила всіх суперниць з результатом за сумою двох вправ - 277 кг (127 в ривку і 150 - в поштовху). Срібло також у українки - Юлії Довгаль (258), бронзу здобула полька Магдалена Уфнал (237).