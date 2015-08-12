Уславлені українські спортсмени провели "Олімпійський день" для "артеківців"

В урочистому відкритті заходу взяли участь президент НОК Сергій Бубка, директор комплексу «Пуща-Озерна», виконавчий директор Київського відділення НОК Ростислав Драпушко та директор МДЦ «Артек» Андрій Дорошенко, повідомляє прес-служба НОК України.

«Дуже приємно, що проведення цього прекрасного заходу з нагоди заснування Міжнародного Олімпійського комітету давно стало доброю традицією. Щороку Олімпійський день відзначається в усіх куточках нашої країни на центральних площах, парках, таборах відпочинку», - сказав Сергій Бубка.

Головний олімпієць країни також відзначив: «Це велике свято спорту дає можливість кожному розділити унікальні та універсальні олімпійські цінності, зробити крок на зустріч здоровому способу життя та відчути себе справжнім олімпійцем».

Спортивне свято розпочалося з олімпійської розминки «Do like Olympians», яку провели відомі художні гімнастки Анна Безсонова та Віра Передерій.

Після продуктивної зарядки «артеківці» взяли участь у символічному забігу, після чого разом з уславленими олімпійцями - Наталією Добринською, Іриною Мерлені, Олексієм Торохтієм, Оленою Говоровою, Іллею Квашею, Світлана Мазій та Ларисою Заспою змагалися у різноманітних спортивних активностях за програмою Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій «Дитяча легка атлетика» («IAAF Kids Athletics»).

Відзначимо, виконання усіх легкоатлетичних вправ дітьми та олімпійцями відбувалося під пильним керівництвом майстра спорту з легкої атлетики Ліани Копилової, яка свого часу за ініціативою НОК України пройшла курс навчання за програмою «Дитячої легкої атлетики». Цінні поради та підтримку учасники змагань отримували від уславленого легкоатлета, віце-президента Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій Сергія Бубки.

Окрім позитивних емоцій та гарного настрою усі маленькі учасники свята отримали пам'ятні подарунки від НОК України та зробили пам'ятне фото з титулованими атлетами країни.