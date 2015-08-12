Кличко: Наступного року Усик боксуватиме за звання чемпіона світу

Мер Києва та колишній Чемпіон світу за версією WBC Віталій Кличко відвідав тренування боксера Олександра Усика й заявив на своїй сторінці у соцмережі Facebook про плани організації бою за титул чемпіона світу для одного з найталановитіших й перспективних вітчизняних боксерів-важковаговиків.

"Відвідав фінальні спаринги Олександра Усика у його підготовці до поєдинку з 15-м номером світового рейтингу WBO Джонні Мюллером (ПАР). Бій, у якому Усик відстоюватиме титул інтерконтинентального чемпіона, відбудеться 29 серпня в київському Палаці спорту. Олександр - молодець. В хорошій формі, зосереджений і націлений тільки на перемогу. Наші плани: в наступному році Усик боксуватиме за вищий ступінь в професійному боксі - звання чемпіона світу", - поділився планами Кличко.

"Мені приємно було спостерігати, як перехожі в центрі Києва зупиняються біля залу "Трудові резерви", де тренується Олександр, дивляться у вікна спаринги і підтримують нашого спортсмена. Для нього це дуже важливо сьогодні. І чекаємо перемоги 29-ого серпня!", - додав мер Києва.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня Інтерконтинентальний чемпіон за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик проведе захист титулу в поєдинку з представником Південної Африки Джонні Мюллером. Бій відбудеться у столичному Палаці спорту.