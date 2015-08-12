Нинішній матч за Суперкубок УЄФА побив ряд рекордів турніру

Тбіліська сутичка "Барселони" і "Севільї" у матчі за Суперкубок УЄФА виправдала очікування і подарувала ряд історичних досягнень., повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій.

Ліонель Мессі забив два м'ячі і наздогнав Кріштіану Роналду за кількістю голів у єврокубках (80).

Всього в матчах за Суперкубок УЄФА Мессі забив три голи і тепер ділить рекорд результативності з Арі Хааном, Франсуа ван дер Элстом, Гердом Мюллером, Олегом Блохіним, Радамелем Фалькао, Робом Ренсенбринком і Террі Макдермоттом.

Гол Евера Банеги, забитий на третій хвилині, став найшвидшим в історії Суперкубка УЄФА.

Даніел Алвес повторив рекорд Паоло Мальдіні, який чотири рази ставав володарем Суперкубка УЄФА. Крім того, бразилець повторив і інше досягнення Мальдіні, який взяв участь у п'яти розіграшах Суперкубка УЄФА.

Луїс Енріке став четвертим, хто завоював трофей в ролі футболіста і тренера. Раніше це вдалося Хосепу Гвардіолі, Карло Анчелотті і Дієго Сімеоне, але забивав з них в Суперкубку лише Енріке (у 1997 році).

Каталонці здобули Суперкубок УЄФА в п'ятий раз і повторили рекорд "Мілана".

"Барселона" в дев'ятий раз билася за Суперкубок УЄФА. Найближчий переслідувач за цим показником провів на два матчі менше.

"Барса" стала першою командою, що забила п'ять м'ячів у Суперкубку УЄФА з тих пір, як той став проводитися у форматі одного матчу.

"Севілья" забила найбільше з усіх команд, які зазнали поразки в матчі за Суперкубок.

"Севілья" стала першим клубом, що відіграв по ходу Суперкубка УЄФА дефіцит в три м'ячі.

Поєдинок у Тбілісі став найрезультативнішим в історії Суперкубків УЄФА.

В третій раз в матчі за Суперкубок УЄФА зійшлися два клуби з Іспанії (щоразу одним з них була "Севілья"). Двічі за трофей боролися два представника Італії.

Причетна до рекорду і країна-організатор проведення матчу - Грузія, яка вперше приймала вирішальний матч турніру УЄФА. На стадіоні імені Бориса Пайчадзе було встановлено рекорд відвідуваності для Суперкубка УЄФА з одного матчу на нейтральному полі - 51490 глядачів.