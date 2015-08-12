Коноплянка забив гол у фантастичному матчі за Суперкубок УЄФА: "Севілья" програла "Барселоні"

У Тбілісі завершився матч за Суперкубок Європи з футболу, в якому зустрічалися переможець Ліги чемпіонів "Барселона" і володар трофею Ліги Європи "Севілья".

Матч закінчився перемогою "Барселони" в овертаймі з рахунком 5:4.

Коноплянка забив на 81-й хвилині гри, коли Чіро Іммобіле праворуч увірвався в штрафну, прострілив на дальню штангу і з`явившийся з-за спини гравця "Барселони" Алвеша українець відправив м'яч у сітку - 4:4.

А до цього, гра в Тбілісі почалася без розвідки і вже в перші 16 хвилин команди забили три голи. Рахунок відкрив гравець "Севільї" Евер Банега, на що дублем відповів Ліонель Мессі, який забив голи зі штрафного удару на 7-й і 16-й хвилинах. В кінцівці першого тайму, на 44-й хвилині, Рафінья забив третій гол каталонської команди, а на початку другого тайму, на 52-й - Луїс Суарес довів перевагу "Барселони" до великої, 4:1.

Здавалося, що доля матчу передбачена, але фантастичний камбек зробили гравці "Севільї". На 57-й хвилині гол забив Хосе-Антоніо Рейєс, а на 72-й хвилині Кевін Гамейро реалізував пенальті і скоротив перевагу "Барси" до мінімуму. Після чого, за 9 хвилин, відбувся гол Коноплянки.

В овертаймі команди діяли більш-менш обережно і тільки на 115-й хвилині, після чергового чудового удару Мессі зі штрафного, воротар "Севільї" Бету зумів відбити м'яч, але не зафіксував його в руках. А на добиванні Педро відправив м'яч у сітку воріт - 5:4.

В атаці у відповідь, за хвилину, Коноплянка зробив чудовий дриблінг, але захисники "Барселони" відстояли свої ворота.

Таким чином, "Барселона" вп'яте у своїй історії стала володарем Суперкубка УЄФА.