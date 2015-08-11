П'ять українських боксерів потрапили в список учасників Чемпіонату світу-2015
16:09, 11 серпня 2015Спорт
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Міжнародна федерація боксу (AIBA) опублікувала список спортсменів, які отримали ліцензії на участь в чемпіонаті світу 2015 року.
На чемпіонаті світу в Досі будуть розіграні ліцензії на Ігри-2016 / aiba.org
У списку учасників ЧС значаться п'ять українських боксерів, повідомляється на офіційному сайті організації.
У число боксерів, які потрапили на світову першість за підсумками перших в історії Європейських ігор у Баку потрапили: Дмитро Замотаєв (до 49 кг), Віктор Петров (до 64 кг), Ярослав Самофалов (до 69 кг), Олександр Хижняк (до 81 кг) і Геворг Манукян (до 91 кг).
Чемпіонат світу з боксу відбудеться у жовтні в Досі (Катар) і стане ліцензійним на Олімпійські ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).
Як повідомляв УНІАН, раніше Дмитро Митрофанов завоював першу олімпійську ліцензію серед боксерів для України на Ігри-2016.
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