П'ять українських боксерів потрапили в список учасників Чемпіонату світу-2015

У списку учасників ЧС значаться п'ять українських боксерів, повідомляється на офіційному сайті організації.

У число боксерів, які потрапили на світову першість за підсумками перших в історії Європейських ігор у Баку потрапили: Дмитро Замотаєв (до 49 кг), Віктор Петров (до 64 кг), Ярослав Самофалов (до 69 кг), Олександр Хижняк (до 81 кг) і Геворг Манукян (до 91 кг).

Чемпіонат світу з боксу відбудеться у жовтні в Досі (Катар) і стане ліцензійним на Олімпійські ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

Як повідомляв УНІАН, раніше Дмитро Митрофанов завоював першу олімпійську ліцензію серед боксерів для України на Ігри-2016.