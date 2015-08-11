Стаховський вийшов у другий раунд тенісного турніру в Монреалі

У стартовому матчі Сергій за 2 години 7 хвилин обіграв канадця Філіпа Пеливо, повідомляє Тенісний портал України.

Матч закінчився з рахунком 6-1, 5-7, 6-2.

Матч міг закінчитися значно раніше. Українець вів у рахунку 6-1 5-2 і двічі невдало подавав на матч, не реалізувавши 4 матчболи. В результаті Пеливо виграв 6 геймів поспіль. Однак, у вирішальному сеті Стаховському вдалося уникнути подібної помилки: Сергій з першої ж спроби подав на матч, реалізувавши перший матчбол.

Наступним суперником українського тенісиста стане екс-перша ракетка світу іспанець Рафаель Надаль. посіяний організаторами канадського турніру під 7-м номером.

Також у змаганнях в Монреалі бере участь Олександр Долгополов, який у вівторок ввечері за київським часом проведе матч першого кола проти Григора Дімітрова з Болгарії.