Визначено склад збірної України на чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное

Заявка нашої команди нараховує 21 спортсмена, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Українська збірна на престижному старті буде представлена основним складом на чолі з Олімпійським чемпіоном Лондона-2012, бронзовим призером Ігор-2008 Юрієм Чебаном.

Склад збірної України на чемпіонату світу-2015 виглядає наступним чином:

Павло АЛТУХОВ – каное-одиночка, 1000м, Денис КАМЕРІЛОВ – каное-четвірка, 1000м; каное-двійка, 200м, Віталій ВЕРГЕЛЕС – каное-четвірка, 1000м; каное-двійка, 200м, 200м, Кирило ЧЕРНОМОРОВ – байдарка-одиночка, 200м, Олег КУХАРИК – байдарка-одиночка, 1000м; байдарка-одиночка, 500м, Даніїл КУЗЬМІН – байдарка-двійка, 200м, Іван СЕМИКІН – байдарка-двійка, 200м, Тарас МІЩУК – каное-двійка, 500м, Дмитро ЯНЧУК – каное-двійка, 500м, Юрій ВАНДЮК – каное-двійка, 1000м, Андрій РИБАЧОК – каное-двійка, 1000м, Людмила ЛУЗАН – каное-одиночка, Світлана РИМКЕВИЧ – байдарка-одиночка, 500м, Людмила ГАЛУШКО – байдарка-одиночка, 1000 і 5000м, Інна ГРИЩУН – байдарка-четвірка, 500м, Марія КІЧАСОВА – байдарка-четвірка, 500м, Марія ПОВХ – байдарка-четвірка, 500м, Анастасія ТОДОРОВА – байдарка-четвірка, 500м, Юрій ЧЕБАН – каное-одиночка, 200м, Едуард ШЕМЕТИЛО – каное-одиночка, 500м; каное-одиночка, 5000м; каное-четвірка, 1000м, Денис КОВАЛЕНКО – каное-четвірка, 1000м.

Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное відбудеться з 20 по 23 серпня в італійському Мілані.

Ця світова першість стане головним етапом ліцензійного відбору на Олімпійські ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро.