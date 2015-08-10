Український триатлоніст Сюткін завоював срібло етапу Кубку Європи в Ризі

Черкаський спортсмен завоював другу престижну нагороду поспіль, повідомляє прес-служба Федерації триатлону України.

Після звитяги на етапі Кубку України в Білій Церкві, Сюткін здобув срібну медаль на міжнародній арені.

За підсумками плавальної частини змагань українець опинився в групі лідерів. Надалі Сюткін демонстрував неабияку стабільність під час велоперегонів та не затримувався в транзитній зоні, що дозволило йому закріпитися в групі лідерів. А вже під час бігу українець на 2 секунди випередив бронзового призера турніру, бельгійця Сімона Де Кьюпера. Швидшим за Сюткіна виявився лише росіянин Олександр Брюханков - 7 секунд відриву.

Варто зазначити, що в змаганні чоловіків також приймали участь Єгор Мартиненко, Юліан Дем'янов та Володимир Критилко, їх результат - 24-е, 42-е те 56-е місця відповідно.

Окрім того, після травми повернулася на міжнародну арену лідер жіночої збірної Юлія Єлістратова, яка посіла високе 5-е місце. Одразу за Юлією на 6-му місці фінішувала Інна Рижих. Віра Соснова та Валентина Молчанець посіли 13-те та 24-те місця відповідно.

Призовий фонд етапу чемпіонату Європи зі спринту в Ризі становив 10 тис. євро.