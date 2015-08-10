Маркевич хоче припинити співпрацю з "Дніпром" за обопільною згодою

Головний тренер дніпропетровського «Дніпра» Мирон Маркевич підтвердив інформацію про те, що він хоче припинити співпрацю з клубом, повідомляє Tribuna.com.

«Я зі Стеценко переговорив годину тому, щоб ми вирішили це питання (відставки). Поки я тільки сповістив його. Як буде далі, я поки не знаю. Але я попросив, щоб ми припинили співпрацю. У мене ще два роки контракту, тому хотілося б, щоб ми припинили співпрацю за обопільною згодою», – сказав Маркевич.

В перших чотирьох турах прем'єр-ліги «Дніпро» здобув лише одну перемогу і займає 7-е місце в турнірній таблиці.

Як повідомляв УНІАН, напередодні команда програла київському "Динамо" в центральному матчі туру чемпіонату України з рахунком 1:2.