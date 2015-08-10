Національний олімпійський комітет надав допомогу Олімпійському училищу в Артемівську

Черговим кроком в реалізації цієї політики стало надання допомоги Донецькому вищому училищу олімпійського резерву ім. С. Бубки, яке нині базується в Артемівську, повідомляє прес-служба НОК України.

Спортивну форму та інвентар, олімпійську літературу та символіку від імені Національного олімпійського комітету та його президента училищу передала виконавчий директор Наталія Коваленко.

Відзначимо, що за підтримки міської влади Артемівська навчальному закладу передана територія дитячого табору з трьома житловими корпусами, адміністративним корпусом та їдальнею, а також гуртожиток педагогічного училища. На території розташований відкритий басейн. Створені непогані умови для тренувань, зокрема на базі місцевого спорткомплексу з легкоатлетичним манежем.

Разом з тим, за словами керівництва Олімпійського училища, подібна підтримка від НОК є дуже суттєвою.

Вже 15 вересня заплановано урочисте відкриття училище, на яке запорошено президента НОК Сергія Бубку.