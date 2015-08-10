Луческу: очко, яке "Ворскла" сьогодні завоювала заслужено саме тим, як вони за нього билися

Про це повідомляє Football.ua.

"Дуже безглуздо втратили два очки – ось і весь коментар. Це наша вина, наше ставлення до сьогоднішньої гри... Не може команда рівня Шахтаря пропускати на 45-й і 92-й хвилинах! В обох випадках були великі помилки оборонного плану. Може бути, при тих можливостях, які ми мали, рахунок міг бути і 6:1. Але, на жаль, такий футбол... він цікавий тим, що все може змінитися від моменту до моменту. Хочу привітати Ворсклу, яка вірила і билася до останньої секунди. В результаті у них вийшло те, до чого вони прагнули", — сказав румунський фахівець.

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За словами Луческу, "Ворскла" заслужила на сьогоднішню нічию, показавши характер на полі, незважаючи на поразку в кваліфікації Ліги Європи.

"Ще я б хотів зазначити, що вони пройшли через важкий момент в матчі з Жиліною. Важко було відійти від такої поразки, а вони знайшли в собі сили, вийшли повністю готовими до сьогоднішньої гри. Очко, яке вони сьогодні здобули заслужено саме тим, як вони за нього билися. Ми ж сьогодні довірили місце на полі деяким футболістам, які менше грали. Все-таки сезон дуже довгий, потрібно їх дивитися... Деякі з них, напевно, не зрозуміли, що це дуже дорого коштує – зіграти неважливо, як вони зіграли сьогодні", - сказав тренер "Шахтаря".

"Ми зовсім по-іншому повинні були грати за рахунку 1:2 на нашу користь. Мабуть, потрібно зазначити помилку Кучера, який віддав вертикальну передачу, і пішло перехоплення. Приблизно так само і Ковпак на останніх секундах у матчі з Жиліною спробував забити у порожні ворота. Віддав передачу поперек, і вийшли б один в один, притримали м'яч, і Ворскла пройшла далі. На жаль, іноді гравці приймають не властиві їх досвіду рішення, як було сьогодні", — сказав на закінчення Луческу.

Раніше УНІАН повідомляв, що донецький "Шахтар" не зміг продовжити свій переможний хід, зігравши в нічию з "Ворсклою" (2:2) в рамках 4 туру української Прем'єр-ліги.