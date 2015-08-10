Після чотирьох ігор київське "Динамо" лідирує в турнірній таблиці Прем'єр-Ліги
Після 4-х ігор у Чемпіонаті України з футболу київське "Динамо" лідирує в турнірній таблиці.
Після 4-го туру Чемпіонату України з футболу завдяки перемозі над "Дніпром" та нічиїй у грі "Шахтаря" та "Ворскли" лідером турнірної таблиці стало київське "Динамо" із 12 очками.
На другій позиції перебуває "Шахтар", маючи 10 очок. На третій сходинці наразі перебувають "Карпати" із 7 очками.
"Дніпро" після 4 ігор находиться на 7 сходинці турнірної таблиці, маючи 5 очок. Такаж кількість очок і й гравців "Волині".
Замикають турнірну таблицю Прем'єр-Ліги команди "Олімпік", "Чорноморець" та запорізький "Металург", маючи у своєму активі по одному очку.
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У наступному, 5-му турі Прем'єр-Ліги між собою зустрінуться:
"Шахтар" - "Дніпро" (14 серпня)
"Динамо" - "Карпати" (15 серпня)
"Олімпік" - "Олександрія" (15 серпня)
"Металург" З - "Ворскла" (15 серпня)
"Сталь" Д - "Волинь" (16 серпня)
"Металіст" - "Говерла" (16 серпня)
"Чорноморець" - "Зоря" (16 серпня)
Раніше УНІАН повідомляв, що у Дніпропетровську в неділю пройшов центральний матч 4-го туру чемпіонату України з футболу, в якому зустрілися київське "Динамо" та дніпропетровський "Дніпро". Матч завершився з рахунком 2:1 на користь киян.