Після чотирьох ігор київське "Динамо" лідирує в турнірній таблиці Прем'єр-Ліги

Після 4-го туру Чемпіонату України з футболу завдяки перемозі над "Дніпром" та нічиїй у грі "Шахтаря" та "Ворскли" лідером турнірної таблиці стало київське "Динамо" із 12 очками.

На другій позиції перебуває "Шахтар", маючи 10 очок. На третій сходинці наразі перебувають "Карпати" із 7 очками.

"Дніпро" після 4 ігор находиться на 7 сходинці турнірної таблиці, маючи 5 очок. Такаж кількість очок і й гравців "Волині".

Замикають турнірну таблицю Прем'єр-Ліги команди "Олімпік", "Чорноморець" та запорізький "Металург", маючи у своєму активі по одному очку.

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У наступному, 5-му турі Прем'єр-Ліги між собою зустрінуться:

"Шахтар" - "Дніпро" (14 серпня)

"Динамо" - "Карпати" (15 серпня)

"Олімпік" - "Олександрія" (15 серпня)

"Металург" З - "Ворскла" (15 серпня)

"Сталь" Д - "Волинь" (16 серпня)

"Металіст" - "Говерла" (16 серпня)

"Чорноморець" - "Зоря" (16 серпня)

Раніше УНІАН повідомляв, що у Дніпропетровську в неділю пройшов центральний матч 4-го туру чемпіонату України з футболу, в якому зустрілися київське "Динамо" та дніпропетровський "Дніпро". Матч завершився з рахунком 2:1 на користь киян.