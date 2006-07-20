У Януковича судимостей як не було, так і немає

Прокурор Донецької області Олексій БАГАНЕЦЬ підтверджує, що справа за фактом фальсифікації постанов суду про зняття судимостей з лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА повторно закрита за відсутністю складу злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.БАГАНЕЦЬ повідомив на прес-конференції в Донецьку.

Прокурор області нагадав журналістам, що в 2005 році було за фактами фальсифікації проведене розслідування і заступник начальника слідчого відділу прокуратури області, у провадженні якого була справа, закрив її за відсутністю складу злочину.

"Ви пам`ятаєте, ми вам пояснювали, що оригіналів самих постанов президії обласного суду ми не знайшли. Кримінальних справ ми не знайшли, тому що вони знищені. Знайшли дві копії цих постанов, і тоді встановили, вже в ході слідства, що це копії, що це - не оригінали. І тому підробити копію неможливо, тому що копія - це не оригінал. Підробити можна, згідно ст. 366 Кримінального кодексу України, тільки офіційний документ", - сказав О.БАГАНЕЦЬ.

Він також уточнив, що "одного свідка нам не вдалося встановити і знайти, він зник". "Тому у зв`язку з цим, я вважаю, що слідчий законно прийняв рішення про закриття кримінальної справи", - зазначив прокурор області.

У той же час, за його словами, у січні 2006 року Генеральна прокуратура скасувала цю постанову і дала обласній прокуратурі нові вказівки.

"Нам дали конкретну вказівку, що саме зробити, які ще слідчі дії виконати. Старший слідчий слідчого відділу прокуратури області виконав всі вказівки і дійшов висновку про те, що нічого не змінилося після виконання цих вказівок, і знову виніс постанову про закриття даної кримінальної справи", - додав О.БАГАНЕЦЬ.

Довідка УНІАН. Екс-прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ у 1968 році у підлітковому віці був засуджений і відбував покарання в колонії для неповнолітніх, а в 1970 році був засуджений повторно. Обидві судимості зняті.

Влітку 2005 року прокуратурою Донецької області була порушена кримінальна справа за фактом фальсифікації зняття судимостей з В.ЯНУКОВИЧА, проте в жовтні того ж року провадження по даній справі було закрите, зважаючи на відсутність складу злочину. Через деякий час Генпрокуратура витребувала матеріали вказаної справи і 12 січня ц.р. відмінила ухвалу про закриття виробництва по ньому, після цього справа «направлена в Донецьку обласну прокуратуру для повного розслідування».

31 січня 2006 року генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО повідомив, що Донецькій обласній прокуратурі доручено провести повне розслідування справи про зняття судимостей з В.ЯНУКОВИЧА.

8 лютого ц. р. прокурор Донецької області О.БАГАНЕЦЬ повідомив, що слідство у справі про фальсифікацію зняття судимостей з В.ЯНУКОВИЧА відновлене за вказівкою Генпрокуратури.

За його словами, прокуратурою була проведена дослідча перевірка на звернення народних депутатів України і прийнято рішення про порушення кримінальної справи.

"Я сьогодні стверджую, що законні підстави порушення кримінальної справи для того, аби перевірити всі ці факти, в нас були", - зазначив прокурор.

О.БАГАНЕЦЬ нагадав, що прокуратура досліджувала законність присудів, винесених ще в 1978 році, але допитати всіх "запланованих осіб" не вдалося. Він пояснив, що багатьох учасників тих подій, приміром, членів президії Донецького обласного суду, вже немає в живих, а ті, кого допитати вдалося, заявили, що, можливо, вони розглядали такий протест, але за давністю років нічого конкретно сказати не можуть.