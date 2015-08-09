"Ворскла" позбавила "Шахтар" лідерства у чемпіонаті України, матч завершився нічиєю

Поєдинок завершився за рахунком 2:2.

Першими в матчі забили саме підопічні Мірчі Луческу. На 40 хвилині Марлос красивим ударом відправив м'яч у сітку.

Однак "Ворскла" не довго приходила до тями і вже на доданій другій хвилині першого тайму Баранник зрівняв рахунок, пише Проспорт.

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"Джокером" у матчі міг стати Едуардо, який вийшов на заміну на 61 хвилині і вже на 65-ій забив другий гол "Шахтаря" в цьому поєдинку.

Однак, Ковпак був іншої думки. Він скористався помилками захисників "Шахтаря" й забив на 92 хвилині.

"Завдяки" цьому результату "Шахтар" втратив першу позицію у чемпіонаті, поступившись "Динамо", яке переграло "Дніпро".