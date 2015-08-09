"Динамо" перемагає "Дніпро" у 4-му турі Чемпіонату України (відео)

Київське "Динамо" виграло виїзну битву із дніпропетровським "Дніпром". Матч 4-го туру чемпіонату України завершився з рахунком 2:1.

На 25-й хвилині Дуглас забив у власні ворота. Бразилець головою хотів "приборкати" передачу Гусєва, а закинув м'яч Бойку за комірець, передає Проспорт.

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Перед перервою Велозу відправив сферу у порожні ворота. Мораєс розкішним пасом вивів Ярмоленка на побачення із Бойком. Андрій перекинув м'яч через візаві, але не зміг пройти Лео Матос. Йому на поміч встиг Мігель, і штовхнув сферу під поперечину.

Дніпряни відповіли дальнім, але неточним пострілом Ротаня та виходом Матеуса тет-а-тет із Рибкою.

Однак бразилець пробив повз ворота та ще й лінійний зафіксував офсайд.

У другому таймі дніпряни спромоглися додати "перцю" цьому матчу. Рибка ногою відбив удар Селезньова. М'яч підхопив Федорчук і з-за меж лінії карного поцілив у динамівські ворота.

"Динамо" втримало перевагу і завдало фіналісту Ліги Європи першої поразки у сезоні.