Різатдінова здобула "золото" і "срібло" на Кубку світу з художньої гімнастики
Українка Ганна Різатдінова здобула "золото" у вправі зі стрічкою, та "срібло" - у вправах із булавами на Кубку світу з художньої гімнастики.
Про це повідомив НОК України на своїй сторінці у Facebook.
"Анна Різатдінова - срібна призерка Кубку світу з художньої гімнастики, що проходить у Будапешті! У вправах з булавами українська грація посіла 2 місце з результатом 18.450", - повідомили у НОК.
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Урааа!!!! Анна Різатдінова - срібна призерка Кубку світу з художньої гімнастики, що проходить у Будапешті!У вправах з булавами українська грація посіла 2 місце з результатом 18.450.БРАВО!!!Posted by НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team on 9 серпня 2015 р.
В іншому повідомленні йдеться про здобуте українською гімнасткою "золото".
"Анна Різатдінова здобуває ПЕРЕМОГУ на Кубку світу з художньої гімнастики у вправі зі стрічкою! Золотий" результат українки - 18,550.", - йдеться у повідомленні.
ТААААК!!!! Анна Різатдінова здобуває ПЕРЕМОГУ на Кубку світу з художньої гімнастики у вправі зі стрічкою!!!"Золотий" результат українки - 18,550.БРАВО, ЧЕМПІОНКО!!! НАША НАЙКРАЩА!Posted by НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team on 9 серпня 2015 р.