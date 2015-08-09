Різатдінова здобула "золото" і "срібло" на Кубку світу з художньої гімнастики

Про це повідомив НОК України на своїй сторінці у Facebook.

"Анна Різатдінова - срібна призерка Кубку світу з художньої гімнастики, що проходить у Будапешті! У вправах з булавами українська грація посіла 2 місце з результатом 18.450", - повідомили у НОК.

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Урааа!!!! Анна Різатдінова - срібна призерка Кубку світу з художньої гімнастики, що проходить у Будапешті!У вправах з булавами українська грація посіла 2 місце з результатом 18.450.БРАВО!!! Posted by НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team on 9 серпня 2015 р.

В іншому повідомленні йдеться про здобуте українською гімнасткою "золото".

"Анна Різатдінова здобуває ПЕРЕМОГУ на Кубку світу з художньої гімнастики у вправі зі стрічкою! Золотий" результат українки - 18,550.", - йдеться у повідомленні.