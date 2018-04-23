В Україні і Польщі бояться футбольних хуліганів

Рівно рік тому Україна та Польща виграли тендер на проведення футбольного чемпіонату Євро-2012. Напередодні річниці на замовлення міжнародної консалтингової компанії On Board PR та рекламної агенції Польщі San Markos міжнародна соціологічна компанія TNS провела дослідження «Євро-2012: сподівання та побоювання».

Метою дослідження було з’ясувати ставлення поляків та українців до проведення чемпіонату, сподівання та побоювання у зв’язку цією подією.

Опитування проводилося в лютому цього року. Під час опитування соціологи використовували загальнонаціональну репрезентативну вибірку дорослого населення. Для Польщі вибірка становила 1000 респондентів, для України – 1200.

Ініціатори опитування зазначають, що незважаючи на інтенсивну інформаційну кампанію, є прошарки населення, котрі взагалі не знають, що Євро-2012 відбудеться в наших країнах.

Не всі чули про чемпіонат Євро-2012

За даними опитування, 21% українців взагалі не знають, що Євро-2012 відбудеться в Україні та Польщі. Найкраще проінформовані жителі міста Києва – 97% та Західної України – 93%. У північних регіонах України приблизно 40% не знають про Євро-2012.

Велика різниця щодо поінформованості спостерігається серед респондентів, якщо зважати на їхній освітній рівень. Якщо про чемпіонат не знають 13% людей з вищою освітою, то серед осіб з базовою освітою – таких майже 43%. Не знають про Євро-2012 11% людей, які проживають у великих містах і 28% – мешканців сіл. 36% українських пенсіонерів нічого не чули про чемпіонат.

Проте 96% поляків, незалежно від належності до різних суспільних груп, вікових чи професійних, знають про проведення чемпіонату в Україні та Польщі. Найбільша необізнаність спостерігається серед селян, пенсіонерів та осіб із базовою освітою. Проте серед цих поляків відсоток населення, яке взагалі не чуло про Євро-2012, не перевищує 10%.

Очікування від Євро-2012

Цікаво, що жителі Польщі та України мають різні очікування від чемпіонату. Переважна більшість поляків – 59% – очікує економічного розвитку Польщі завдяки інвестиціям, які прийдуть у зв’язку з чемпіонатом.

В Україні цього очікують менше – лише 32 % опитаних. І поляки, і українці очікують покращення іміджу наших країн за кордоном. Українці – 40 %. До речі, це найбільший показник очікуваності від чемпіонату. Серед поляків ця позиція набрала на один відсоток менше – 39%.

Поляки також очікують на збільшення робочих місць – 41%. Українці в не настільки оптимістичні, тільки 23% очікує на збільшення робочих місць.

Побоювання

Значна кількість поляків побоюється, що Польща не встигне з організацією чемпіонату, тобто 52% поляків вважають, що Польща може себе дискредитувати, бо просто не встигне гідно підготуватися. У деяких групах відсоток осіб, які побоюються дискредитації, сягає 60%. Оптимістів у Польщі тільки 19%.

Українці виявилися набагато оптимістичнішими – 45 % українців не мають жодних побоювань, вважаючи, що все завершиться успішно.

Українське побоювання зводиться до браку доріг та готелів, а також хуліганських дій. Таке ж побоювання є і в поляків.

Як ставляться українці та поляки одне до одного

З’ясувалося, що українці ставляться до поляків з більшою симпатією, ніж поляки до українців. Є високий відсоток поляків, які ставляться до нас нейтрально – 61%. І тільки 32% українців ставляться нейтрально до поляків.

53% українців люблять поляків і тільки 29% поляків люблять українців. У Польщі найбільші відмінності в ставленні до нас залежать від рівня освіти та місця проживання (місто, село). Про симпатію до східних сусідів заявляють 27% поляків з базовою професійною освітою і 43% – з вищою освітою.

Більшість поляків ставляться до українців байдуже, не любить нас тільки 4% польських громадян.

Негативне ставлення до західних сусідів виявляє 8% мешканців України, а 32% стверджує, що поляки їм байдужі.

«Однозначно не люблю українців» сказали лише 1% поляків, а в Україні лише 2%.

Оксана Климончук