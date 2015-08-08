Дніпропетровські яхтсмени везуть додому бронзу Чемпіонату світу з вітрильного спорту у класі "Кадет"

Спочатку Україну на престижному турнірі повинні були представити 4 команди, однак через відсутність фінансування з боку Міністерства молоді та спорту України в Італію поїхав лише один екіпаж з Дніпропетровська.

Поїздку дніпропетровської юнацької команди на Чемпіонат профінансував "Благодійний фонд народного депутата Бориса Філатова".

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"Ми не могли відмовити хлопцям і тренеру в проханні допомогти відправити весь екіпаж на Чемпіонат світу. Було б дуже нерозумно втратити потенційну можливість для мого рідного Дніпропетровська заробити чемпіонську медаль. І хлопці чудово впоралися і повністю виправдали наші очікування", - зазначив нардеп Філатов.

Всього за комплекти нагород у класі "Кадет" змагалися 58 команд, які представляли понад 10 країн світу.

Нагадаємо, команда Самаріна і Ремеза зайняла 1-е місце на Першості Дніпропетровська з вітрильного спорту, що проходив 3-5 липня 2015 року.